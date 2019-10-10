شكرا لقرائتكم روابط الأندية تكمل تحضيراتها.. وهدايا من الرائد للأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكملت روابط الأندية تحضيراتها استعدادا لمساندة المنتخب السعودي في مباراته أمام سنغافورة، يوم الخميس، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويلعب الأخضر مباراته الثانية في التصفيات على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم، وحرصت روابط أندية التعاون والرائد والفيصلي والحزم على الاجتماع قبل المباراة، وتم الكشف عن توزيع أعلام وشالات وقمصان المنتخب للجماهير قبل المباراة.

بدوره، قدم نادي الرائد هدايا إلى بعثة المنتخب السعودي التي تقيم معسكرا إعداديا في القصيم استعدادا للمباراة.