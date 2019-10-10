شكرا لقرائتكم سنغافورة.. اتحاد كرة عريق يملك ذكرى مميزة للأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سنغافورة هي دولة لا يتعدى سكانها ستة ملايين نسمة، تأسس اتحاد كرة القدم بها عام 1892، لكنه لم ينضم إلى "فيفا" حتى عام 1952 وفي السنة ذاتها انضم للاتحاد الآسيوي أيضا.

وشارك المنتخب السنغافوري مرة واحدة في كأس آسيا كانت عندما استضاف البطولة عام 1984، وتوج الأخضر السعودي بلقبها، وفي تصفيات آسيا 2007 كان فريق السنغافوري الوحيد الذي تغلب على العراق بطل آسيا فيما بعد.

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وأفضل إنجاز لسنغافورة تمثل في بلوغها الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2010، ووقعت آنذاك في مجموعة ضمت المنتخب السعودي، والنتيجة كانت الفوز بهدفين ذهاباً وإيابا للسعودية.

ويضم المنتخب السنغافوري العديد من اللاعبين الشباب، فمتوسط أعمار لاعبيه يبلغ ستة وعشرين عاماً وعشرة أشهر، يتقدمهم المهاجم إخسان فاندي صاحب العشرين ربيعاً والذي يلعب في الدرجة الثانية النرويجية رفقة نادي راوفوس، كما أعطى مدرب الفريق تاتسوما يوشيدا فرصة الظهور الدولي الأول لخمسة لاعبين في مواجهة الأردن الودية، منهم حامي سياهين صاحب العشرين عاماً، واللاعب فرحان ذو القفل لمواجهة السعودية، وهو ثاني أصغر لاعب يسجل في البطولة المحلية بعمر الستة عشر سنة،أما قائد المنتخب هاريس هارون وهو كذلك قائد فريق جوهور دارول الماليزي، يعتبر من أعمدة المنتخب، حيث شارك للمرة الأولى بقميصه وهو بعمر الستة عشر عاماً وسبعة أشهر.

ويحتل حاليا منتخب "الأسود" المركز الثالث والسبعين بعد المئة في تصنيف "الفيفا"، ويعتبر أعلى تصنيف له في تاريخه هو المركز 103.