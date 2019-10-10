شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع أنباء توقيعه للأهلى.. كهربا يظهر بـ"القميص الأحمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالى، صورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس" مرتديا قميص أحمر، تزامنا مع الأنباء التى ترددت مؤخرا حول توقيع اللاعب للنادى الأحمر.

ووضع كهربا فوق الصورة علامة "قلب" فى إشارة إلى حبه للون الأحمر فى إشارة قميص النادى الأهلى.



كهربا

وأنهى مسئولو النادي الأهلي جميع الاتفاقات مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي أفيس البرتغالي خلال زيارة اللاعب الأخيرة للقاهرة والتى شهدت الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة التى بات إعلانها مسألة وقت ليس أكثر.

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وفي هذا الشأن ، علم ”الخليج 365” أن الاهلي تعاقد مع كهربا أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ في يناير المقبل وأن الطرفين اتفقا على جميع الأمور المالية والتى نالت رضا اللاعب بعدما تم وضعه ضمن نجوم الفئة الأولى ووفقاً لمصدر مُطلع في القلعة الحمراء فأن صفقة كهربا ستُكلّف الاهلي قرابة الـ60 مليون جنيه بواقع 55 مليون سيحصل عليها اللاعب في مدة التعاقد بجانب 5 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي البرتغالي وهو الشرط الذي سيتحمّله الأهلي حسب اتفاقه مع اللاعب خلال الفترة الماضية وقبل رحيله عن الزمالك وانتقاله للدوري البرتغالي مطلع الموسم الجاري.

وكلّف مسئولو الاهلي الشئون القانونية بالنادي كما استعان بخبير لوائح دولي للتأكد من قانونية وقوة موقف النادي في هذه الصفقة خاصة وأن نادي الزمالك هدد بتصعيد الموقف حال انتقال اللاعب للفريق الأحمر لذا يتطلع مسئولو الأخير لتأمين موقفهم في هذه الصفقة.



