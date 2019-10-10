شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن انضمام الأسبانى رودريجيز لجهاز ميتشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الزمالك، انضم الأسبانى جوزيه مانويل رودريجيز مدرب الاحمال الجديد، للجهاز المعاون للصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بدلاً من اليونانى أنطونيو.

وقاد رودريجز التدريبات التأهيلية للفريق وذلك على هامش المران الجماعى المقام حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم 19 من الشهر الجارى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدورى الممتاز.

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وتراجع مسئولو نادى الزمالك، عن طلب تأجيل مباراة القمة أمام الأهلى، حيث تلقى مسئولو الأبيض اتصالات من نظرائهم باتحاد الكرة، تؤكد على ضرورة إقامة مباراة القمة فى موعدها، دون تأجيل، من أجل الحفاظ على نظام جدول الدورى، خاصة وأن مواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال لن تتعارض مع موعد مواجهة الأهلى، ليرحب مسئولو القلعة البيضاء بمواجهة الأهلى فى الموعد المحدد له.

كان مجلس إدارة الزمالك طلب تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي، بسبب قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بخصوص إقامة مباراة الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا يوم 24 أكتوبر، بينما لم يتحدد ملعب المباراة حتى الأن.