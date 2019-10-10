شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 9/ 10/ 2029 الموافقة على اقامة القمة فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 9/ 10/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، الأبيض يتراجع ويوافق على إقامة مباراة القمة فى موعدها، والفائز من الزمالك وجينيراسيون مع مازيمبى وأول أغسطس وزيسكو بدورى الأبطال.

الزمالك يتراجع ويوافق على إقامة مباراة القمة فى موعدها

تراجع مسئولو نادى الزمالك، عن طلب تأجيل مباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الفائز من الزمالك وجينيراسيون مع مازيمبى وأول أغسطس وزيسكو بدورى الأبطال

أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع الفائز من الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى فى المجموعة الأولى.

قرعة ابطال افريقيا.. مدرب زيسكو: المجموعة الأولى ستزداد صعوبة بتأهل الزمالك

علق جورج لواندمينا، المدير الفنى لفريق زيسكو الزامبى، على وقوع فريقه ضمن المجموعة الأولى، بدورى أبطال أفريقيا، التى أجريت قرعته مساء الأربعاء، فى أحد فنادق 6 أكتوبر.

قرعة دوري الابطال افريقيا 2020.. أول تعليق من الزمالك على وجوده بالمجموعة الأولى

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن فريقه يحترم جميع المنافسين فى مجموعته الأولى بدورى أبطال أفريقيا، مشيرًا أن جميع الفرق لديها طموحات وأهداف وتسعى لتحقيقها.

مندوب جينيراسيون: سنهزم الزمالك في مصر ولن نتجه للمحكمة

قال عبدولاي ثيام، مندوب نادي جينيراسيون فوت السنغالي والذى حضر قرعة دوري أبطال إفريقيا، أن فريقه جاهز للفوز على الزمالك في القاهرة في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا 24 أكتوبر الجاري. Advertisements

استاد السلام الخيار الثانى للزمالك لاستضافة مواجهة جينيراسيون فوت

وضع مسئولو نادى الزمالك استاد السلام "خيار ثانى" لاستضافة مباراة الفريق الكروى الأول أمام جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة المقرر لها يوم الخميس 24 من الشهر الجارى، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، والتى قرر الاتحاد الأفريقى إعادتها.

الزمالك يعلن انضمام الأسبانى رودريجيز لجهاز ميتشو

أعلن نادى الزمالك، انضم الأسبانى جوزيه مانويل رودريجيز مدرب الاحمال الجديد، للجهاز المعاون للصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بدلاً من اليونانى أنطونيو.

شيكابالا يغيب عن تدريبات الزمالك.. وتأهيل إضافى لعبد الغنى

حصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التى أقيمت على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى.

ميتشو يصعد فريق كامل من ناشئي الزمالك.. تعرف على السبب

قام الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بتصعيد 11 لاعبًا من قطاع الناشئين، للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع الفريق الأول نظرا لانضمام العدد نفسه من اللاعبين للمنتخبات.

خالد بوطيب يطير إلى فرنسا بعد استئذان ميتشو

استغل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فترة التوقف الدولى، وحصل على إجازة قصيرة من قبل الجهاز الفنى بقيادة الصربي ميتشو.

سوبر كورة .. مرشح جديد للانضمام لجهاز الزمالك مع ميتشو