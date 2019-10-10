اخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 9/10/2019 .. قرعة دوري الابطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 9/10/2019، العديد من الأخبار الهامة والتى جاءت فى مقدمتها وقوع الاهلى فى المجموعة الثانية بدور المجموعات فى دورى ابطال افريقيا مع الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى وبلاتنيوم الزيمبابوى . أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع الأهلى فى المجموعة الثانية من دورى أبطال أفريقيا. أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع ألفائز من الزمالك وجينيراسيون فوت السنغإلى فى المجموعة الأولى. نتيجة قرعة دورى ابطال افريقيا والكونفدرالية 2020 انتهت منذ قليل، فعاليات قرعة دورى ابطال افريقيا والكونفدرالية والتى أقيمت والتى أجريت فى المقر الرئيسي، للاتحاد الإفريقى بالقاهرة، عن المواجهات التالية. قرعة دورى ابطال افريقيا 2020.. أول تعليق من الزمالك على وجوده بالمجموعة الأولى أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن فريقه يحترم جميع المنافسين فى مجموعته الأولى بدورى أبطال أفريقيا، مشيرًا أن جميع ألفرق لديها طموحات وأهداف وتسعى لتحقيقها. سيد عبد الحفيظ: مجموعة الاهلى "متوازنة".. وهدفنا التتويج بالاميرة الافريقية أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن مجموعة المارد الأحمر، فى دورى أبطال إفريقيا جاءت متوازنة ، مشيراً إلى أن جميع ألفرق فى دور المجموعات قوية. Advertisements الزمالك يعلن انضمام الأسبانى رودريجيز لجهاز ميتشو أعلن نادى الزمالك، انضم الأسبانى جوزيه مانويل رودريجيز مدرب الاحمال الجديد، للجهاز المعأون للصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير ألفنى للفريق الكروى الأول. واصل ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات ألفريق لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدورى العام، والتى تبدأ بمواجهة الزمالك. أنهى مسئولو النادى الاهلى جميع الاتفاقات مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادى أفيس البرتغإلى خلال زيارة اللاعب الأخيرة للقاهرة أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع الأهلى فى المجموعة الثانية من دورى أبطال أفريقيا.

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