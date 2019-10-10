شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الطيران 53 / 81 بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سلة الزمالك رجال على نظيره الطيران بنتيجة 81/53 فى أولى جولات دورى الدورى المجمعة الثانية. كما فاز طنطا على التأمين 67/76 بمنافسات نفس الجولة على مستوى المجموعة الأولى. Advertisements وفى المجموعة الثانية فاز الجزيرة على أكتوبر بنتيجة 75/56 وعلى مستوى المجموعة الثالثة تغلب الاتحاد على الشمس 84/68 و الجيش على الاوليمبى 72/70 وفى المجموعة الرابعة فاز الاهلى على هيئة القناة 98/56 اما سبورتنج فاز على الجياد 75/61

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يفوز على الطيران 53 / 81 بدورى السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.