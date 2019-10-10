سوبر كورة.. "فيديو جراف" يلخص أزمة جنش مع الزمالك من طقطق لسلام عليكم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على أزمة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك مع القلعة البيضاء والتى نشبت خلال اليومين الماضيين بعد اعتذار اللاعب للجماهير ومرتضى منصور رئيس النادى فى جلسة جمعتهم بمقر النادى. وكان مسئولو الزمالك قد نجحو فى إنهاء أزمة مستحقات محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق الأبيض، بعد المساعى التى قادها أمير مرتضى المشرف على الكرة وشيكابالا قائد الفريق لتوضيح سوء التفاهم الذى حدث لمرتضى منصور رئيس النادى الذى تفهم موقف جنش وقبل اعتذاره

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