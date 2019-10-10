شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا 2020 .. تعرف علي تاريخ المواجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الأهلي في المجموعة الثانية مع كل من النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتينيوم الزيمبابوي بعد إجراء قرعة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.

نستعرض مواجهات الأهلي أمام النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي في السطور القادمة ..

تقابل الأهلي مع النجم الساحلي في 11 لقاء، حقق الأهلي الفوز 3 مرات، وفاز النجم 3 مرات، وتعادل الفريقين 5 مرات.

-أول لقاء بين الأهلي والنجم كان في نهائي دوري الأبطال 2005 وتعادلا في تونس 0-0 وفاز الأحمر بالقاهرة 3-0 والتقى الفريقين مجددا في السوبر الأفريقي 2007 وتعادلا سلبيا وفاز الأهلي بركلات الترجيح 5- 4.

تقابل الأهلي مع النجم الساحلي في نهائي دوري الأبطال 2007 وتعادلا في سوسة سلبيا وفاز النجم بالقاهرة 3-1.

ومواجهة أخري جمعت الأهلي والنجم في دور المجموعات بالكونفيدرالية 2014 وتعادلا في سوسة 1-1 وتعادلا في القاهرة بدون أهداف وتجددت المواجهات في دور المجموعات 2015 وفاز النجم بسوسة 1-0 وفاز الأهلي بالقاهرة بنفس النتيجة.

المواجهة الآخيرة التي جمعت الأهلي والنجم كانت في نصف نهائي 2017 ووقتها حقق الأهلي فوزًا كبيرًا بنتيجة 6-2.

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مواجهات الأهلي أمام الهلال السوداني..

تقابل الاهلي مع الهلال السوداني في بطولات أفريقيا 6 مرات.

حقق الأهلي الفوز مرتين وتعادل مرتين وخسر مرتين.

أول لقاء بين الأهلي والهلال كان في نهائي دوري أبطال أفريقيا 1987 وتعادل في السودان وفاز الأهلي بالقاهرة 2-0.

تقابل الفريقين من جديد في دور الـ 32 من دوري الأبطال 2004 وفاز الهلال بالقاهرة 1-0 وتعادلا في السودان 0-0.

تقابل الأهلي مع الهلال في دور المجموعات 2007 وفاز الأهلي بالقاهرة 2-0 وخسر بالخرطوم 3-0.