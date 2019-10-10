شكرا لقرائتكم خبر عن جيبوتى وجامبيا يتعادلان 1 / 1 بصافرة إبراهيم نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل منتخبا جيبوتى وجامبيا بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على أرض الأول بذهاب التصفيات التمهيدية المؤهلة للتصفيات النهائية لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وأدار المباراة تحكيميا الدولى المصرى إبراهيم نور الدين الذى ظهر بمستوى طيب للغاية ونال إشادة الفريقين، وعاون إبراهيم نور الدين كل من أحمد حسام طه مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثان، وأحمد الغندور حكم رابع.

كانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، اختارت الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، للقب أفضل حكم ساحة فى مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى المصرى.

وأدار إبراهيم نور الدين مباراة المصرى والاتحاد السكندرى التى أقيمت السبت الماضى، ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز بدلاً من أحمد الغندور الذى اعتذر لوفاة جده فجر يوم المباراة، وظهر نور الدين بمستوى مميز ما دفع اللجنة لاختياره أفضل حكم فى الجولة الأخيرة.

Advertisements