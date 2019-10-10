7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 9/10/2019، العديد من الأخبار الهامة ونرصد اهم 7 اخبار اليوم.. أنهى مسئولو النادي الاهلي جميع الاتفاقات مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي أفيس البرتغالي خلال زيارة اللاعب الأخيرة للقاهرة أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع الأهلى فى المجموعة الثانية من دورى أبطال أفريقيا. أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع الفائز من الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى فى المجموعة الأولى. Advertisements نتيجة قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2020 انتهت منذ قليل، فعاليات قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية والتي أقيمت والتى أجريت فى المقر الرئيسي، للاتحاد الإفريقى بالقاهرة، عن المواجهات التالية. الزمالك يعلن انضمام الأسبانى رودريجيز لجهاز ميتشو أعلن نادى الزمالك، انضم الأسبانى جوزيه مانويل رودريجيز مدرب الاحمال الجديد، للجهاز المعاون للصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى للفريق الكروى الأول.

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