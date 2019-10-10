شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك الهارب كوليبالى مع النجم الساحلى أمام الأهلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد حمود بو عزى السكرتير العام لنادى النجم الساحلى، أن الإيفوارى سليمانى كوليبالى سيغيب عن المشاركة أمام الأهلى، فى المباراة المقرر إقامتها يوم 29 أو 30 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

أوضح بوعزى فى تصريحات صحفية عقب مراسم سحب قرعة دورى أبطال افريقيا، أن كوليبالى لم يقيد فى قائمة فريق النجم الساحلى المحلية وكذلك الأفريقية، نظرًا لعدم التمكن من الوصول لحل مع النادى الأهلى بشأن أزمة هروبه، لافتًا إلى أن اللاعب يسعى فى الوقت الحالى مع إدارة نادى النجم للوصول لحل مع نظرائهم بالأهلى.

تابع مسئول نادى النجم الساحلى، إنه فى حال التوصل لحل مع الأهلى بشأن أزمة هروب كوليبالى، سيتم قيد اللاعب فى فترة الانتقالات المقبلة، ومن ثم قد يستطيع المشاركة فى مباراة العودة المقرر لها 21 أو 22 فبراير 2020.

Advertisements

كان الإيفواري كوليبالى قد رحل من الأهلى فى مايو 2017 سرًا وحصل مسئولو القلعة الحمراء على حكم بتغريم اللاعب 1.4 مليون دولار، وبعد رحيله عن الأهلى أعلن بارتيك ثيسل الأسكتلندى ضم كوليبالى رسميا فى أغسطس 2018 قبل أن ينضم للنجم الساحلى.