شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يفوز على الإمارات 4 / 1 فى الودية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب مصر لكرة الصالات ، في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة علي منتخب الإمارات 1/4 ليسجل منتخبنا الوطني الانتصار الثاني علي التوالي علي منتخب الامارات والرابع خلال 10 أيام، ليختتم منتخب مصر جولته بآسيا بعد مواجهتين مع منتخب البحرين ومواجهتين مع منتخب الامارات بالعلامة الكاملة.

وسجل أهداف منتخب مصر ، مصطفى عيد ( 3 أهداف) و خالد مارادنا (هدف).

وخاض المنتخب الوطنى بقيادة هشام صالح مباراتين وديتين أمام منتخب البحرين فاز فى الأولى بهدفين لهدف وأحرز هدفي الفراعنة أحمد عبد القادر موزة ومحمود شوبير، فيما حقق الفراعنة، الفوز فى الثانية بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يواجه الإمارات وديًا ويفوز فى المباراة الأولى بنتيجة 3 /2، قبل أن يكرر الفوز اليوم 4/1.

ويترأس بعثة منتخب الصالات سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات، ويقود الفريق هشام صالح، المدير الفني، ونادر رشاد، مدرب عام ومصطفى لطفي مدير المنتخب وعادل الحداد طبيب وهاني درويش أخصائي علاج طبيعي وأحمد حسن مسئول مهمات.