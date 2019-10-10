شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دوري الابطال افريقيا 2020.. أول تعليق من الزمالك على وجوده بالمجموعة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجموعات دوري ابطال افريقيا 2020

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن فريقه يحترم جميع المنافسين فى مجموعته الأولى بدورى أبطال أفريقيا، مشيرًا أن جميع الفرق لديها طموحات وأهداف وتسعى لتحقيقها.

مجموعات دوري ابطال افريقيا 2020، يتواجد الفائز من لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ32 من دوري أبطال افريقيا، في المجموعة الثانية التى تضم مازيمبي الكونغولي، أول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

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أضاف عضو مجلس الزمالك على هامش حضوره قرعة دورى أبطال أفريقيا، أن الفارس الأبيض يحترم جميع الفرق، التى تم تصنيفات من الأول للرابع وفقًا للمستوى، وليس للتاريخ، قائلاً: "نركز فى الوقت الحالى على مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، المقرر لها يوم 24 من الشهر الجارى فى القاهرة، لحصد بطاقة التأهل، وبعد ذلك نبدأ التركيز فى المرحلة المقبلة".