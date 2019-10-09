شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عضلية تبعد رامسي عن منتخب ويلز أمام سلوفاكيا بالتصفيات الأوروبية والان مع التفاصيل

قال الاتحاد الويلزي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن لاعب الوسط آرون رامسي، الذي لا يزال يتعافى من إصابة عضلية، سيغيب عن المواجهة التي ستقام على ملعب سلوفاكيا غدا الخميس في التصفيات المؤهلة لبطولة اوروبا لكرة القدم 2020.

ولم يشارك رامسي مع فريقه يوفنتوس في الفوز 2-1 على انتر ميلان في الدوري الإيطالي الأحد الماضي لكنه كان بين البدلاء. وقال ماوريتسو ساري مدرب يوفنتوس إنه فضل عدم الدفع باللاعب كإجراء احترازي بعد أن شعر بألم في عضلة الفخذ حين كان يجري بعض تدريبات

الإحماء بين الشوطين.

ولن يسافر لاعب ارسنال السابق مع منتخب بلاده إلى ترنافا وذكر مسؤولو منتخب ويلز اليوم الأربعاء انهم يأملون في عودته قبل المباراة التالية أمام الضيفة كرواتيا يوم الأحد.

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وقال رايان جيجز مدرب ويلز للصحفيين "أمامه فرصة حتى يوم الأحد. شعر بشد خفيف في العضلة الضامة منذ يوم الأحد الماضي.

"خاض تدريبا خفيفا على أرض الملعب اليوم. سيعمل معه طبيب اللياقة البدنية في اليومين المقبلين ونأمل أن يكون متاحا يوم الأحد المقبل".

وعانى رامسي بسبب سلسلة إصابات لاحقته منذ الموسم الماضي ولم يلعب مع ويلز منذ فوزها وديا على ألبانيا في نوفمبر2018

ولعب رامسي خمس مرات مع يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي وهز الشباك مرة واحدة في الدوري.

وتحتل ويلز المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط ولها مباراة مؤجلة بينما تحتل كرواتيا الصدارة برصيد 10 نقاط وتملك سلوفاكيا والمجر تسع نقاط لكل منهما.