شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي: هدفنا التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

أكد مودة بوعزة، مندوب نادي النجم الساحلي التونسي بقرعة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أن المجموعة الثانية، التي وقع فيها الفريق، ليست سهله كما يظن البعض.

ويلعب الفريق التونسي، الذي توج بالبطولة عام 2007، في مجموعة تضم الأهلي المصري والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وقال بوعزة، في تصريحات صحفية، عقب القرعة التي جرت بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء أن المجموعة تبدو صعبة خاصة مع وجود فريق بحجم الأهلي وهو معروف على الساحة الإفريقية ببطولاته وألقابه التي حققها، مشيرا إلى أن مواجهتي الهلال وبلاتينيوم لن تكونا سهلة، وهو ما يتعين على فريقه العمل بقوة من اجل المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

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وأضاف مندوب النجم: "كل الفرق التي تأهلت قوية وصاحبة تاريخ جيد، والفريق الذي يسعى إلى اللقب لا يهمه هوية المنافس، وعموما نحن سعداء بوجودنا في المجموعة الثانية التي تضم فريقين عربيين معنا خاصة أننا نجيد اللعب معهما".

وأوضح أن فريق النجم الساحلي، يسعى للمنافسة على اللقب رغم صعوبة ذلك مع وجود باقي الفريق المرشحة للتتويج باللقب.

ويبدأ النجم مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة ضيفه الأهلي صاحب الرقم القياسي بالفوز بلقب البطولة برصيد 8 القاب.