الأخضر يبحث عن الفوز أمام سنغافورة.. ورينارد يعد: سنمحو الصورة السيئة #الأخضر_بالقصيم

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

يستضيف المنتخب السعودي نظيره منتخب سنغافورة، غدا، على ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2020 وكأس آسيا 2023.

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الأخضر تعثر في افتتاح مبارياته حينما تعادل أمام المنتخب اليمني 2-2، وتتصدر سنغافورة المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة عن منتخب فلسطين.

وخاض واختار هيرفي رينارد 24 لاعباً لخوض مباراتي سنغافوزة وفلسطين في التصفيات. وسيلعب المنتخب مواجهته الثانية أمام المنتخب الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل في مدينة رام الله.

وأكد رينارد في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، أن الأخضر سوف يستعيد بريقه في المباراة، موضحًا أن الظهور الرسمي الأول للفريق أمام اليمن كان سيئاً وأثار القلق لدى الجماهير، مؤكداً حرصه على تغيير الصورة عندما يستضيف المنتخب السنغافوري.