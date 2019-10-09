لجنة الحكام تمنح جريشة والغندور ونورالدين «حذاء» مكافأة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة جمال الغندور، الثلاثى جهاد جريشة وأحمد الغندور وإبراهيم نور الدين كأفضل حكام عن الجولات الثلاث السابقة فى الدورى الممتاز خلال الاجتماع الفنى الذى عقدته اللجنة مع الحكام الذين شاركوا فى المباريات منذ انطلاق مسابقة الدورى، ومنحت اللجنة مكافأة لكل حكم تفوق فى جولات المسابقة تتمثل فى حذاء من إحدى الشركات الرياضية الكبرى، وأكد الغندور أن المستحقات المالية للحكام سيتم صرفها بصفة شهرية حتى يتمكن الحكام من التركيز فى المباريات، وحذر الغندور، خلال جلسته مع الحكام، من تكرار الأخطاء فى المباريات، لافتا إلى أنه لن يتردد فى استبعاد أى حكم من إدارة المباريات فى حالة استمرار أخطائه، وأشاد عدد من الحكام بالسياسة التى اتبعها الغندور خلال مراجعة أخطاء الحكام فى المباريات السابقة، خصوصا أنه حرص على مناقشة كل حكم فى أخطائه على حدة أمام جميع الحكام.

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