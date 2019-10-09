شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الوداد المغربي: حديث مرتضى منصور يثبت الظلم الذي تعرضنا له في نهائي 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض محمد طلال ممثل نادي الوداد البيضاوي المغربي في حفل الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) لسحب قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا، الحديث عن إعادة مبارة نهائي البطولة للنسخة الماضية أمام الترجي.

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وكانت موقعة الفاينال لبطولة دوري الأبطال الموسم الماضي، قد شهدت أزمة كبيرة أسفرت عن انسحاب فريق الوداد أمام الترجي التونسي، وإعلان الأخير بطلًا للمسابقة.

وقال طلال في تصريحات تليفزيونية لفضائية «بي إن سبورتس»: «لن أتحدث عن إعادة مباراة النهائي أمام الترجي».

وأضاف: «ولكن حديث رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور، عن أنه عرض عليه تعطيل تقنية الـvar.. يثبت الظلم الذي تعرض لها الوداد المغربي في البطولة الماضية».