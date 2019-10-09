شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الوداد المغربي: حديث مرتضى منصور يثبت الظلم الذي تعرضنا له في نهائي 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض محمد طلال ممثل نادي الوداد البيضاوي المغربي في حفل الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) لسحب قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا، الحديث عن إعادة مبارة نهائي البطولة للنسخة الماضية أمام الترجي.
وكانت موقعة الفاينال لبطولة دوري الأبطال الموسم الماضي، قد شهدت أزمة كبيرة أسفرت عن انسحاب فريق الوداد أمام الترجي التونسي، وإعلان الأخير بطلًا للمسابقة.
وقال طلال في تصريحات تليفزيونية لفضائية «بي إن سبورتس»: «لن أتحدث عن إعادة مباراة النهائي أمام الترجي».
وأضاف: «ولكن حديث رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور، عن أنه عرض عليه تعطيل تقنية الـvar.. يثبت الظلم الذي تعرض لها الوداد المغربي في البطولة الماضية».
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب الوداد المغربي: حديث مرتضى منصور يثبت الظلم الذي تعرضنا له في نهائي 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.