شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلي أمام منافسيه بمجموعة دوري أبطال أفريقيا «الكفة متساوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقعت قرعة مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا نسخة 20109-2020، في المجموعة الثانية التي ضمت معه أندية الهلال السوداني وبلاتنيوم الزيمبابوي والنجم الساحلي التونسي.

وكان الأهلي قد بلغ مرحلة المجموعات عقب اقصاء كل من اطلع برة بطل الجنوب السودان في الدور التمهيدي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في دور الـ 32 للمسابقة.

ونستعرض في التقرير التالي تاريخ مواجهات الأهلي أمام منافسيه الثلاثة في المجموعة.

الأهلي × النجم

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على المستوى الأفريقي تقابل الفريقان 11 مرة، وحقق كل منهما الانتصار في 3 مرات وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات أخرى منهم تعادل حسمه بطل مصر بركلات الترجيح في لقاء السوبر 2007.

وكان الفوز الأكبر في تاريخ مواجهاتهما لمصلحة الأهلي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال 20017 بنتيجة (6/2).

وحسم الأهلي لقبين على حساب النجم هما دوري الأبطال 2005 والسوبر 2007، في حين حسم النجم لقب وحيد على حساب بطل مصر، وهو دوري الأبطال 2007.

الأهلي × الهلال

كما كانت الكفة متساوية في مواجهات الأهلي والنجم، كذك كان الحال في تاريخ مواجهات بطل مصر أمام الهلال السوداني، فتقابل الطرفان في 6 مواجهات سابقة حقق كل منهما الفوز في مرتين وحسم التعادل نتيجة مباراتين، وحقق بطل مصر لقب وحيد على حساب بطل السودان وهو أفريقيا للاندية الأبطال عام 1987.

أما بالنسبة لفريق بلانتيوم الزيمبابوي، فلم يلتقي من قبل أمام الأهلي، إلى أن تاريخ مواجهات الفريق الاحمر يصب في مصلحته أمام أندية زيمبابوي، ففي خلال 10 مباريات فاز في 8 منها وتعادل في واحدة وخسر أخرى.