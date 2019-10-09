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تعرف على موعد مباريات الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي أجريت مساء اليوم أسفرت عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية إلى جانب فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.

وجاء ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في المجموعة على النحو التالي:

الجولة الأولى (29 – 30 نوفمبر):

– النجم الساحلي التونسي – الأهلي.

الجولة الثانية (6 – 7 ديسمبر):

– الأهلي – الهلال السوداني.

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الجولة الثالثة (27 – 28 ديسمبر):

– الأهلي – بلاتنيوم الزيمبابوي.

الجولة الرابعة (14 – 15 فبراير):

– بلاتنيوم الزيمبابوي – الأهلي.

الجولة الخامسة (21 – 22 فبراير):

– الأهلي – النجم الساحلي التونسي.

الجولة السادسة (6 – 7 مارس):

الهلال السوداني – الأهلي

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