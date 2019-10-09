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عقاب كبير لسلوفان براتيسلافا بسبب العنصرية

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019

سلوفان براتيسلافا

قرر ​الاتحاد الاوروبي​ إقامة مباراة ​سلوفان براتيسلافا​ المقبلة أمام ​ولفرهامبتون واندرارز​ في ​الدوري الأوروبي​ بدون جمهور بعد إدانة جمهور الفريق السلوفاكي بارتكاب تصرف عنصري.

وخلال فوز سلوفان براتيسلافا على باوك اليوناني رفع مشجعوه لافتة ورددوا هتافات اعتبرتها لجنة الانضباط والقيم في اليويفا عنصرية.

وذكر اليويفا في بيان بعد رفض طعن تقدم به الفريق السلوفاكي "سيخوض براتيسلافا مباراته المقبلة في الدوري الأوروبي أمام ولفرهامبتون في 24اكتوبر الجاري  بدون جمهور".

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كما فرض الاتحاد على الفريق السلوفاكي غرامة قدرها 50 ألف يورو بسبب التصرفات العنصرية لجمهوره إلى جانب 41750 يورو إضافية بسبب "سد الممرات بين المدرجات والقاء مقذوفات واقتحام أرض الملعب وضعف التنظيم".عقاب كبير لسلوفان براتيسلافا بسبب العنصرية

قرر ​الاتحاد الاوروبي​ إقامة مباراة ​سلوفان براتيسلافا​ المقبلة أمام ​ولفرهامبتون واندرارز​ في ​الدوري الأوروبي​ بدون جمهور بعد إدانة جمهور الفريق السلوفاكي بارتكاب تصرف عنصري.

وخلال فوز سلوفان براتيسلافا على باوك اليوناني رفع مشجعوه لافتة ورددوا هتافات اعتبرتها لجنة الانضباط والقيم في اليويفا عنصرية.

وذكر اليويفا في بيان بعد رفض طعن تقدم به الفريق السلوفاكي "سيخوض براتيسلافا مباراته المقبلة في الدوري الأوروبي أمام ولفرهامبتون في 24اكتوبر الجاري  بدون جمهور".

كما فرض الاتحاد على الفريق السلوفاكي غرامة قدرها 50 ألف يورو بسبب التصرفات العنصرية لجمهوره إلى جانب 41750 يورو إضافية بسبب "سد الممرات بين المدرجات والقاء مقذوفات واقتحام أرض الملعب وضعف التنظيم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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