الأربعاء 9 أكتوبر 2019

سلوفان براتيسلافا

قرر ​الاتحاد الاوروبي​ إقامة مباراة ​سلوفان براتيسلافا​ المقبلة أمام ​ولفرهامبتون واندرارز​ في ​الدوري الأوروبي​ بدون جمهور بعد إدانة جمهور الفريق السلوفاكي بارتكاب تصرف عنصري.



وخلال فوز سلوفان براتيسلافا على باوك اليوناني رفع مشجعوه لافتة ورددوا هتافات اعتبرتها لجنة الانضباط والقيم في اليويفا عنصرية.

وذكر اليويفا في بيان بعد رفض طعن تقدم به الفريق السلوفاكي "سيخوض براتيسلافا مباراته المقبلة في الدوري الأوروبي أمام ولفرهامبتون في 24اكتوبر الجاري بدون جمهور".

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كما فرض الاتحاد على الفريق السلوفاكي غرامة قدرها 50 ألف يورو بسبب التصرفات العنصرية لجمهوره إلى جانب 41750 يورو إضافية بسبب "سد الممرات بين المدرجات والقاء مقذوفات واقتحام أرض الملعب وضعف التنظيم".عقاب كبير لسلوفان براتيسلافا بسبب العنصرية

قرر ​الاتحاد الاوروبي​ إقامة مباراة ​سلوفان براتيسلافا​ المقبلة أمام ​ولفرهامبتون واندرارز​ في ​الدوري الأوروبي​ بدون جمهور بعد إدانة جمهور الفريق السلوفاكي بارتكاب تصرف عنصري.

وخلال فوز سلوفان براتيسلافا على باوك اليوناني رفع مشجعوه لافتة ورددوا هتافات اعتبرتها لجنة الانضباط والقيم في اليويفا عنصرية.

وذكر اليويفا في بيان بعد رفض طعن تقدم به الفريق السلوفاكي "سيخوض براتيسلافا مباراته المقبلة في الدوري الأوروبي أمام ولفرهامبتون في 24اكتوبر الجاري بدون جمهور".

كما فرض الاتحاد على الفريق السلوفاكي غرامة قدرها 50 ألف يورو بسبب التصرفات العنصرية لجمهوره إلى جانب 41750 يورو إضافية بسبب "سد الممرات بين المدرجات والقاء مقذوفات واقتحام أرض الملعب وضعف التنظيم".