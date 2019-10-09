الهلال السوداني: مجموعتنا بدوري أبطال أفريقيا صعبة

الأربعاء 9 أكتوبر 2019
أكد حسن على موسى، أمين عام نادي الهلال السوداني، أن مجموعة فريقه في دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا لكرة القدم صعبة للغاية.
وكانت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا اوقعت الهلال السوداني في المجموعة الثانية مع كل من النجم الساحلي التونسي والأهلي المصري وبلاتنيوم الزيمبابوي.
وقال حسن موسى في تصريحات إعلامية عقب القرعة اليوم "نسعى لتحقيق المستحيل وسنبذل أقصى جهد لنا حتى نستطيع التأهل لدور الثمانية من البطولة الأفريقية.
وأضاف أن الهلال السوداني له تاريخ كبير في البطولات الأفريقية، وقادر على التأهل الى الدور المقبل للبطولة.
وأوضح "سنخوض مبارياتنا في البطولة على ملعب الهلال ووسط جماهيرنا".
وسوف يستهل الهلال مبارياته في المجموعة بمواجهة ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي.
يشار إلى أن الهلال ، الذي صعد لنهائي المسابقة عامي 1987و1992، يسعى للتتويج بلقبه الأول في البطولة.
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