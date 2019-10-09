الزمالك المصري: نحترم جميع الفرق الأفريقية وتركيزنا في مواجهة جينيراسيون

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

أكد حماده أنور عضو مجلس إدارة الزمالك المصري أن ناديه يحترم جميع الفرق المتواجدة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



ويتواجد الفائز من لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، في مجموعة تضم مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وقال أنور في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء "الزمالك يحترم جميع الفرق، الكل ينظر للفرق بالنسبة للتاريخ، ولكن هناك تصنيفات من الأول للرابع، سنواجه جميع التصنيفات، لذلك ليس هناك فريق قوي أو هناك ضعيف".

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وأضاف "نتمنى أن نصل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ونتخطى عقبة جينيراسيون وبعدها نبدأ التركيز على الفترة المقبلة".

وأوضح أنهم حالياً بإنتظار القرار النهائي للجهات الأمنية المصرية لتحديد ملعب مواجهة جينيراسيون فوت المقرر لها 24أكتوبر الجاري.

ومازال المقعد الأخير في مرحلة المجموعات حائرا بين جينيراسيون والزمالك، بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أمس الثلاثاء إعادة لقاء الإياب في دور الـ32 بين الفريقين.

وكان جينيراسيون رفض الذهاب لملعب برج العرب لخوض لقاء الإياب، والتي كان مقررا لها في 29 سبتمبر الماضي، بسبب نقل اللقاء من ملعب )بتروسبورت) إلى (برج العرب) وتأجيله لمدة 24 ساعة دون أسباب مقنعة، على حد وصف مسؤولي النادي السنغالي، وهو ما دفع مراقب وحكم اللقاء لاحتساب النتيجة فوز الزمالك 3 / صفر وتأهله لدور المجموعات، قبل أن يعلق كاف صعود الفريق المصري، وتصدر لجنة المسابقات التابعة له قرارا أمس بإعادة مباراة الإياب، علما بأن الفريق السنغالي فاز ذهابا 2 / 1 بملعبه.