غنابري يحطم رقم كلوزه القياسي في مباراة ألمانيا والأرجنتين

الأربعاء 9 أكتوبر 2019
تابع سيرجي غنابري تألقه مع منتخب ألمانيا، بعدما سجل هدف التقدم على الأرجنتين خلال المباراة الودية الجارية على ملعب سيغنال إيدونا بارك.
ورغم مشاركته في 11 مباراة دولية فقط مع المانشافت، إلا أن الجناح الشاب نجح في الوصول إلى هدفه العاشر مع منتخب بلاده.
وذكرت شبكة "بليتشر ريبورت" أن غنابري نجح في تجاوز الرقم القياسي لمواطنه ميروسولاف كلوزه، ليصبح أسرع لاعب يسجل 10 أهداف مع الماكينات الألمانية.
وأفادت الشبكة بأن غنابري احتاج 11 مباراة فقط لتسجيل 10 أهداف، بينما وصل كلوزه إلى هذا الرقم بعد مشاركته في 13 مباراة.
كما شهدت المباراة إحراز كاي هافيرتز أول أهدافه الدولية مع ألمانيا، وذلك خلال ظهوره للمرة السادسة بقميص المانشافت.
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