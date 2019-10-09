نادال يقدم تعازيه في وفاة بطل التنس الإسباني جيمينو

الأربعاء 9 أكتوبر 2019
أشاد لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال بمواطنه أندريس جيمينو، واصفًا صاحب لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) السابق، بأنه واحد من رواد التنس في إسبانيا ورياضي عظيم، وذلك بعد وفاته عن عمر يناهز 82 عامًا.
وذكر الاتحاد الإسباني للتنس، اليوم الأربعاء، أن جيمينو توفى بعد مرض طويل.
وفاز جيمينو ببطولة فرنسا المفتوحة عام 1972 حينما كان يبلغ من العمر 34 عامًا وعشرة أشهر، مما جعله البطل الأكبر سنا في منافسات الرجال في )رولان جاروس)، وكان هذا لقبه الوحيد في البطولات الأربع الكبرى، كما وصل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 1969.
وقدم نادال ،صاحب الـ 12 لقب للبطولة الفرنسية، تعازيه لعائلة جيمينو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
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