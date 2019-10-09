مولر يكشف عن الحالة الوحيدة التي سيرحل فيها عن بايرن ميونيخ

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

قرر مهاجم ​بايرن ميونيخ​ ​توماس مولر​ الخروج عن صمته إزاء تهميش دوره مع ​الفريق البافاري​ في الأسابيع الأخيرة.



وتحدث مولر لصحيفة "كيكر" الألمانية عن وضعه الحالي في بايرن: "المدرب يقوم باتخاذ قرارات صعبة قبل كل مباراة، ومع ذلك، هناك اتجاه سائد في المباريات الـ5 الماضية لا يجعلني سعيداً".

وأضاف: "إذا رآني الجهاز الفني في دور اللاعب البديل فقط مستقبلاً، حينها سأفكر بشأن هذا الأمر، فأنا لدي طموحات بالغة".

Advertisements

ولم يبدأ مولر في تشكيلة بايرن الأساسية خلال آخر 5 مباريات خاضها الفريق، حيث شارك كبديل فقط.

وكان كوفاتش قد تحدث قبل مواجهة هوفنهايم الماضية عن وضع مولر، قائلًا: "إذا دعت الحاجة لذلك، فسيحصل بالطبع على دقائق".

وعن ذلك، قال المهاجم الألماني: "فوجئت بطبيعة الحال عندما بلغني هذا التصريح بعد المباراة، لكني لست حساساً للغاية بشأن ذلك، لأن هناك حديث بالفعل دار بيني وبين المدرب".