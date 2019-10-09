الأربعاء 9 أكتوبر 2019
قرر مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر الخروج عن صمته إزاء تهميش دوره مع الفريق البافاري في الأسابيع الأخيرة.
وتحدث مولر لصحيفة "كيكر" الألمانية عن وضعه الحالي في بايرن: "المدرب يقوم باتخاذ قرارات صعبة قبل كل مباراة، ومع ذلك، هناك اتجاه سائد في المباريات الـ5 الماضية لا يجعلني سعيداً".
وأضاف: "إذا رآني الجهاز الفني في دور اللاعب البديل فقط مستقبلاً، حينها سأفكر بشأن هذا الأمر، فأنا لدي طموحات بالغة".
ولم يبدأ مولر في تشكيلة بايرن الأساسية خلال آخر 5 مباريات خاضها الفريق، حيث شارك كبديل فقط.
وكان كوفاتش قد تحدث قبل مواجهة هوفنهايم الماضية عن وضع مولر، قائلًا: "إذا دعت الحاجة لذلك، فسيحصل بالطبع على دقائق".
وعن ذلك، قال المهاجم الألماني: "فوجئت بطبيعة الحال عندما بلغني هذا التصريح بعد المباراة، لكني لست حساساً للغاية بشأن ذلك، لأن هناك حديث بالفعل دار بيني وبين المدرب".
كانت هذه تفاصيل خبر مولر يكشف عن الحالة الوحيدة التي سيرحل فيها عن بايرن ميونيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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