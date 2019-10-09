شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يوضح حقيقة رفضه تمثيل منتخب بلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) أكد المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي عدم صحة رفضه تمثيل منتخب بلاده. وذكر حمدالله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» أنه لم يتلق أي دعوة لتمثيل المنتخب سواءً من المدرب أو من الجامعة المغربية. وكان مدرب المنتخب المغربي خليلوزيتش قد صرح «طويت صفحة عبدالرزاق حمدالله لأنه طلب عدم دعوته للمنتخب من خلال مكالمة هاتفية دارت بينه وبين مصطفى حجي مساعد المدرب».

أكد المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي عدم صحة رفضه تمثيل منتخب بلاده. وذكر حمدالله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» أنه لم يتلق أي دعوة لتمثيل المنتخب سواءً من المدرب أو من الجامعة المغربية. وكان مدرب المنتخب المغربي خليلوزيتش قد صرح «طويت صفحة عبدالرزاق حمدالله لأنه طلب عدم دعوته للمنتخب من خلال مكالمة هاتفية دارت بينه وبين مصطفى حجي مساعد المدرب».

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