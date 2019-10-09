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جدة - عمرو شويل أقيمت مراسم قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية مساء الأربعاء، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، والتي أسفرت عن وقوع الفرق المصرية في مواجهات متكافئة بدور المجموعات فيما يخص دوري الأبطال أو دور الـ32 التكميلي بالكونفدرالية.

قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2020.. منافس المصري في الكونفدرالية



قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2020.. أسفرت قرعة دور الـ 32 "ب" في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، عن وقوع نادى المصري البورسعيدي فى مواجهة كوتي دي أور بطل سيشيل.

قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2020.. منافس بيراميدز في الكونفدرالية



قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2020.. كما أسفرت قرعة الكونفدرالية عن وقوع نادى بيراميدز فى مواجهة يانج أفريكانز التنزانى بدور الـ32 مكرر.

قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2020.. مجموعة الاهلي في دوري الابطال



قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2020.. أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجارى 2019-2020، عن وقوع نادى الأهلي في المجموعة الثانية.

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مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا.. تضم مجموعة الأهلى فى مسابقة دوري أبطال أفريقيا كلا من: بلاتينيوم الزيمبابوي، الهلال السودانى، النجم الساحلى التونسى.

قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2020.. مجموعة الزمالك في دوري الابطال



قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2020.. أسفرت القرعة عن وقوع الفائز من الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى فى المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى كلاً من.. أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، الزمالك/جينيراسيون، مازيمبى الكونغولى.





‎قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2020.. تأهل 15 نادياً



قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2020.. صعد 15 نادياً لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا وهم، الأهلي من مصر والترجي والنجم الساحلي من تونس، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائريين والرجاء والوداد المغربيين والهلال السوداني، وبلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبي وصن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو وأول أغسطس الأنجوليين ومازيمبي وفيتا كلوب الكونغوليين الوصول للدور المقبل.

قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2020.. إعادة مباراة مباراة الزمالك وجينيراسيون



قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2020.. لم يتم الاستقرار على المتأهل من الزمالك وجينيراسيون لحين إعادة مباراة الإياب فى دور الـ32 يوم 24 أكتوبر الجارى بالقاهرة بعد حسم مباراة الذهاب بنتيجة 2/1 للفريق السنغالى.