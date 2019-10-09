شكرا لقرائتكم المنتخب الاوليمبى يواصل تدريباته اليومية استعدادا لمباراتى جنوب أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل المنتخب الاوليمبى تدريباته اليومية تحت قيادة شوقى غريب استعدادا لمباراتى جنوب افريقيا الوديتين يومى ١١ و١٣ من الشهر الجاري فى اطار الاستعدادات لنهائيات بطولة كأس الامم الافريقية تحت ٢٣ سنه المؤهلة لدورة الالعاب الاوليمبية طوكيو ٢٠٢٠ .

وأدى المنتخب تدريبه باستاد بترو سبورت تحت الاضواء الكاشفه واستغرق المران ساعتين كاملتين واشتمل فى البداية على تدريبات الاحماء وشارك فى التدريب جميع اللاعبين باستثناء الثنائى طاهر محمد طاهر واكرم توفيق اللذين يخضعان لبرنامج تأهيلى تحت اشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور ايمن زين طبيب المنتخب ومن المتوقع ان يلحقا بالمباراة الثانية.

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ركز غريب على الجمل التكتيكية والخططية التى يخوض بهما المباراتين الوديتين امام جنوب افريقا واختم التدريب بتقسيمة بين فريقين اوقفها غريب اكثر من مرة لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية كما ركز على الضربات الثابتة وضرورة الاستفادة منها وخاصة التى تكون امام مرمى المنافس.

وأكد شوقى غريب ان مباراتى جنوب افريقا ستعودا بالفائدة على منتخبنا لانه من المنتخبات الافريقية القوية المتطورة فى الاداء بالاضاف الى انه يضم عناصر مميزة محترفة فى الدوريات الاوروبية مثل البرتغال والدنمارك وقال غريب ان مباراتى جنوب افريقيا هما البروفة الاخيرة قبل البطولة وقال ان لاعبيه فى حالة معنوية مرتفعة والكل لديه حماسة شديدة لتحقيق انجاز يضاف لانجازات الكرة المصرية.