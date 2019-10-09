سيد عبدالحفيظ: مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا 2020 متوازنة...

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جدة - عمرو شويل مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا 2020

وجاء الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.



مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا 2020 Advertisements

وأعرب مدير الكرة بالأهلي في تصريحات لقناة تايم سبورت ، عن ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على تخطي مرحلة المجموعات ، موضحاً أن المباراة الأولي للفريق في المجموعة بعد 50 يوم مما يكفي للاستعداد بقوة قبل انطلاق منافسات دور المجموعات.

وأكد عبد الحفيظ ، أن الهدف الأساسي للأهلي هو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ، مضيفاً أن الفترة الحالية تشهد تركيز الفريق في بطولة الدوري الممتاز بعدما انفرد بصدارة جدول المسابقة عقب نهاية الجولة الثالثة.

مجموعة الاهلي في دوري ابطال افريقيا 2020