شكرا لقرائتكم منتخب مصر يخوض مرانه خلال المعسكر المغلق استعدادا لمواجهة بتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو منتخب مصر الأول مرانا قويا، اليوم، الأربعاء، في ثاني أيام التدريبات خلال المعسكر المغلق استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا وديا يوم ١٤ أكتوبر الجاري ضمن تحضيرات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون.

وأدي المنتخب الوطني تدريباته على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة الدولي وشارك جميع اللاعبين المختارين للمعسكر في كل أجزاء وفقرات التدريبات.

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وظهر جميع اللاعبين، بصورة طيبة واتسم المران بحماس شديد وهو ما أسعد أعضاء الجهاز الفني بوجود مثل هذه الروح والحرص من جميع اللاعبين على تقديم كل ما لديهم من أجل المنتخب.

ويضم معسكر المنتخب 22 لاعبا هم : محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.