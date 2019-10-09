شكرا لقرائتكم حمادة أنور: نحترم جميع المنافسين فى مجموعة الزمالك بدورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2020أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن فريقه يحترم جميع المنافسين فى مجموعته الأولى بدورى أبطال أفريقيا، مشيرًا أن جميع الفرق لديها طموحات وأهداف وتسعى لتحقيقها.
ويتواجد الفائز من لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ32 من دوري أبطال افريقيا، في المجموعة الثانية التى تضم مازيمبي الكونغولي، أول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.
قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2020أضاف عضو مجلس الزمالك على هامش حضوره قرعة دورى أبطال أفريقيا، أن الفارس الأبيض يحترم جميع الفرق، التى تم تصنيفات من الأول للرابع وفقًا للمستوى، وليس للتاريخ، قائلاً: "نركز فى الوقت الحالى على مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، المقرر لها يوم 24 من الشهر الجارى فى القاهرة، لحصد بطاقة التأهل، وبعد ذلك نبدأ التركيز فى المرحلة المقبلة".
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