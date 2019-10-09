شكرا لقرائتكم محمد ايهاب يتراجع عن قرار اعتزال الأثقال و استكمال الإعداد لطوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال محمد إيهاب تراجعه عن قرار اعتزال اللعبة بعد عقد جلسه مع مسئولو وزارة الرياضة لاحتواء غضب اللاعب من قرار إيقاف مصر بحضور المحامى نصر عزام المسئول عن ملف استئناف أزمة إيقاف مصر دوليا .

و أشار إيهاب فى تصريح لـ الخليج 365 انت سيستكمل مشوار الأعداد لأولمبياد طوكيو 2020 لحين صدور قرار الاستئناف على إيقاف الاتحاد المصرى للاثقال الأيام المقبلة.

أعلن إيهاب امس اعتزاله فى قرار انفعالى بعدما ثبت وجود عينات إيجابية جديدة فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب مما يتسبب فى مضاعفة عقوبة الاتحاد المصري الذى يمر بأزمة إيقاف لم يتم حلها حتى الآن بسبب ثبوت عينات منشطات إيجابية فى دورة الألعاب الأفريقية، التى استضافتها مصر 2016 ، فضلا عن مناقشة قرار إعتزاله ومحاولات خروج الإتحاد المصرى من هذا المأزق و محاسبة المتورطين .

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أرسل اتحاد رفع الأثقال خطابًا بالخمسة لاعبين الذين ظهرت عينتهم إيجابية، إلى اللجنة الأولمبية المصرية، وجاء من ضمن اللاعبين الخمس البطلة الأولمبية سارة سمير بالإضافة إلى سمر حبشي وسلمي فرج ومصطفى منصور وعبد الرحمن السيد.

وقامت اللجنة الأولمبية بتجميد مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال الحالى برئاسة محمود محجوب بناء على رغبته لحين الانتهاء من التحقيقات وتكليف لجنة من داخل اللجنة لتسيير أعمال الاتحاد .