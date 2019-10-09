شكرا لقرائتكم النصر ينتقد "فار" ويطالب بتطبيق مبدأ العدالة بين الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر نادي النصر بيانا، يوم الأربعاء، طرح من خلاله عدة تساؤلات بخصوص تقنية الفيديو "الفار"، مشددا على أن إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت تستغرب من التبريرات الغير مفهومة للدفاع عن الأداء العضيف لتقنية الفيديو "فار" في عدد من مباريات الفريق هذا الموسم.

وقال النصر في بيانه: تابعت الإدارة الحوار الدائر بين ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، والإسباني فيرنارد تيراسكو، رئيس لجنة الحكام، واستغربت الإدارة وبشدة من التبريرات الغير مفهومة.

وطرح النصر عدة أسئلة حول أخطاء تقنية "فار" في مبارياته، وتساءل عن غياب تقنية الفيديو في مباراة الفريق أمام الفتح في الأحساء، وسبب تعطل "الفار" طوال زمن اللقاء، مما أدى إلى وجود خشونة مفرطة أدت إلى إصابة أحمد موسى وغيابه لمدة شهرين.

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وأضاف البيان الصحافي: لماذا تكرر العنف وزادت الخشونة ضد لاعبي النصر في المباراة الثالثة أمام الشباب، وكان ضحيته جوليانو بإصابة أبعدته عن الملاعب مدة شهر، ولماذا لم يعود الحكم البولندي إلى تقنية الفيديو في لقطات مختلفة.

وواصل النصر: لماذا رفض الحكم النرويجي في مباراة النصر الرابعة ضد الحزم الرجوع إلى التقنية بنفسه، واكتفى بالمحادثة اللاسلكية بينه وبين حكم التقنية في كل الحالات الجدلية، كما رفض الحكم البرتغالي في لقاء الفريق أمام أهلي جدة الرجوع أيضا إلى تقنية "الفار" بنفسه، ولماذا يرفض حكام الساحة التي يكون أحد طرفيها النصر العودة إلى تقنية الفيديو في الحالات الجدلية، بينما يعودون في مباريات الفرق الأخرى.

وشدد النصر على أن الأسئلة تحتاج إلى إجابات صريحة وواضحة، وكشف عن أن مجلس إدارة النادي طلب برفع مستوى الأداء التحكيمي وتطبيق مبدأ العدالة والتنافس الشريف وتطبيق تقنية "فار" على جميع الأندية بمستوى واحد، ووعدت الجماهير بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وستدافع عن حقوق النادي بكل قوة بما تكفله اللوائح والأنظمة والقوانين.