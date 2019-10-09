شكرا لقرائتكم زوجة روني تتهم صديقة فاردي بتسريب أخبارها إلى الصحافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهمت زوجة واين روني، كولين، صديقتها ربيكا، زوجة فاردي مهاجم المنتخب الإنجليزي وليستر سيتي، بتسريب تفاصيل حياتها وأخبارها إلى صحيفة "صن" البريطانية.

وقالت كولين في بيان نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها اكتشفت أن زوجة فيردي تقوم بنشر أخبارها وتفاصيل حياتها إلى "صن".

وذكرت زوجة روني: أجبرت على التصرف بهذا الشكل، بعد ظهور سلسلة من المنشورات على حسابي الخاص في "السوشيال ميديا" في وسائل الإعلام، ومنذ بضع سنوات سابقة، ظل شخص يبلغ على الدوام صحيفة "صن" عن منشوراتي وقصصي الخاصة، وتم تقديم الكثير من المعلومات لهم عني وعن أصدقائي وعائلتي دون إذني ومعرفتي.

Advertisements

تغريدة زوجة روني

وواصلت: بعد وقت طويل من محاولة معرفة هذا الشخص، كان لدي شكوك لأسباب مختلفة، وقمت بحظر الجميع من مشاهدة القصص باستثناء حساب واحد، وعلى مدى الشهور الخمسة الماضية، عمدت على نشر سلسلة من القصص الكاذبة لمعرفة ما إذا كانت قد وصلت إلى "صن"، وبالفعل تم نشر قصة اختياري المكسيك لتحديد جنس طفلي الجديد لأنني أردت "طفلة"، وقصة عودتي إلى مشاهدة التلفاز من جديد، بجانب غمر المياه للطابق السفلي في منزلي الجديد، ولقد قمت بحفظ وعرض جميع القصص الأصلية التي أظهرت بموضوع أن شخصا واحدا قد شاهدها، إنها زوجة فاردي.

كولين وربيكا

وردت زوجة فاردي أنها لم تتحدث مطلقا مع الصحفيين، رغم أن كثيرين اتصلوا بها، وتعتقد أن هناك طرفا ثالثا تحصل على حسابها الخاص في "إنستغرام".

وأردفت: لا أحتاج إلى المال، وما الذي سأربحه من نشر قصصها، وأنا منزعجة منها لأنها اختارت فعل ذلك، خاصة وأنني حامل حاليا، وأشعر بالاشمئزاز من أنني مضطرة لإنكار ذلك.