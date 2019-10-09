رونار مدرب السعودية يشدد على ضرورة الفوز على سنغافورة









اسماء السيد - شدد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الفرنسي هيرفيه رونار على ضرورة الفوز في مباراة سنغافورة ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال رونار في مؤتمر صحافي "لعبنا خلال الشهر الماضي مباراتين، إحداهما ودّية أمام مالي وقدمنا أداءً جيداً والأخرى رسمية أمام اليمن، لكنها لم تكن كذلك، وأمام سنغافورة ليس لدينا عذر، وسنعمل جميعاً من أجل الفوز".

وأضاف "رغم افتقادنا لبعض العناصر، إلا أننا استعدنا بعض اللاعبين ومنهم يحيى الشهري الذي يعتبر إضافة كونه لاعب خبرة ومؤثر، ومن المهم أن يكون في التشكيلة لاعبو خبرة وشباب، لأن هذا التنوع يعطي إضافة للمجموعة وأنا سعيد بالعمل معهم".

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ورأى رونار أن أهمية المباراة تكمن في أنها تقام في السعودية وأمام متصدر المجموعة، موضحا "تابعنا الخصم جيداً ويجب أن نمحي الصورة السيئة التي ظهرنا بها أمام اليمن، ونعيد البسمة من جديد إلى وجوه جماهيرنا".

وتابع رونار "اللاعب المحترف بإمكانه اللعب في أي ملعب ومدينة. صحيح ان المنتخب يلعب هنا (ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة) لأول مرة ولكن الجماهير متعطشة لدعمنا ونحن نرغب في اسعادهم لنسجل نتيجة مميزة في أول مباراة على هذا الملعب".

من جهته، قال لاعب الوسط الشهري "غدا ستكون لنا كلمة وسنعوّض جماهيرنا التعادل في الجولة الماضية أمام اليمن واعتقد أننا قادرون على الفوز في المباراة واسعادهم".

في المقابل، أكد مدرب منتخب سنغافورة الياباني تاتسوما يوشيدا أن المباراة ستكون صعبة لاسيما وأن المنتخب السعودي يلعب على أرضه، وقال "جميع اللاعبين جاهزون للمباراة، ورغم صعوبة المهمة إلا أننا نطمع بالفوز".