خسارة البحرين أمام أذربيجان وديا









اسماء السيد - خسر المنتخب البحريني لكرة القدم أمام ضيفه الأذربيجاني 2-3 في مباراة دولية ودية الأربعاء على ملعب البحرين الوطني بالرفاع في إطار استعداداته للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل عبد الوهاب المالود (31) وجاسم الشيخ (68) هدفي البحرين، وروفات داداشوف (41) وتمكين خليل زاده (62) وراميل شيداييف (69) أهداف أذربيجان.

ويستعد المنتخب البحريني لاستضافة نظيره الإيراني الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة التي تتصدرها برصيد أربع نقاط من مباراتين بفارق نقطة واحدة عن ضيفتها التي لعبت مباراة واحدة حتى الآن، وتخوض الثانية غدا أمام ضيفتها كمبوديا شريكة هونغ كونغ في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من مباراتين بفارق الأهداف خلف العراق الثالث (مباراة واحدة).

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في المقابل، تستعد أذربيجان لمواجهة مضيفتها المجر الأحد المقبل في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020.

ملخص المباراة: