مواجهات قوية في ثمن النهائي وحامل اللقب في مجموعة نارية









اسماء السيد - خلفت قرعة دور المجموعات (ثمن النهائي) لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي سحبت الأربعاء في القاهرة مواجهات قوية للأندية العربية ووضعت الترجي التونسي حامل لقب النسختين الأخيرتين في مجموعة نارية.

وجاء الترجي، حامل اللقب أربع مرات (1994 و2011 و2018 و2019)، في المجموعة الرابعة إلى جانب الرجاء البيضاوي المغربي، المتوج باللقب ثلاث مرات (1989 و1997 و1999) بينها اللقب الثاني على حساب الترجي، وفيتا كلوب الكونغولي، بطل 1973، وشبيبة القبائل الجزائري بطل 1981 و1990.

وهي المرة السادسة التي يلتقي فيها الترجي والرجاء البيضاوي قاريا آخرها كانت الكأس السوبر الإفريقية في 29 آذار/مارس الماضي في الدوحة عندما فاز الفريق المغربي 2-1.

وتبقى أبرز مواجهات الترجي والرجاء الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا عام 1999 عندما انتزع الترجي تعادلا سلبيا ذهابا في الدار البيضاء، ورد الرجاء البيضاوي بالمثل إيابا في تونس العاصمة قبل أن يخطف اللقب بركلات الترجيح 4-3 من الملعب الأولمبي المنزه.

والتقى الفريقان بعد 7 أعوام في الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات (ربع النهائي) لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، وكان التعادل السلبي سيد الموقف ذهابا في الدار البيضاء قبل أن يحسم الترجي مباراة الإياب بثنائية نظيفة.

أما الوداد البيضاوي وصيفه وبطل 1992 و2017، فأوقعته القرعة مجددا إلى جانب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، بطل 2016، بالإضافة إلى اتحاد العاصمة الجزائري، وصيف 2015، وبيترو أتلتيكو الأنغولي.

وهي النسخة الثانية على التوالي التي يقع فيها الوداد البيضاوي وماميلودي صنداونز في مجموعة واحدة في دور المجموعات، علما بأنهما التقيا الموسم الماضي في دور الأربعة، ثم في ربع نهائي نسخة 2017 عندما نال الوداد لقبه الثاني.

وقال المسؤول الإعلامي في الوداد البيضاوي محمد طلال "نملك كل الحظوظ على غرار الاندية الكبيرة لبلوغ الدور ربع النهائي"، مضيفا "جميع الفرق قوية والوداد فريق كبير، وسنقول كلمتنا في هذه النسخة أيضا".

وعلق المدير الرياضي لصنداونز بيتر ملوفو على مواجهة الوداد البيضاوي قائلا "الامر مثير للاهتمام واجهناه أربع او خمس مرات في الأعوام الأخيرة"، مضيفا "الوداد فريق كبير وكلما واجهت الفرق الكبيرة تحسنت خبرتك هذا شيء استثنائي، نحن سعداء بالقرعة وجاهزون ونعمل جاهدا ونعرف أن كل من يريد ان يذهب بعيدا يجب ان يكون افضل في البطولة".

- الأهلي مع النجم الساحلي والهلال -

ولم ترحم القرعة الأهلي المصري حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (8 مرات آخرها عام 2013)، وأوقعته في المجموعة الثانية إلى جانب النجم الساحلي التونسي، بطل نسخة 2007 على حساب الأهلي بالذات، والهلال السوداني، وصيف 1987 و1992، وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وجاءت المجموعة الأولى متوازنة بضمها مازيمبي الكونغولي الديموقراطي، البطل خمس مرات، وبريميرو دي أغوستو الأنغولي وزيسكو الزامبي إلى جانب الفائز في المباراة المعادة من إياب الدور الأول بين الزمالك المصري، بطل المسابقة خمس مرات أيضا، وجينيراسيون السنغالي.

وتقام مباريات الجولة الأولى في 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر، والثانية في 6 و7 كانون الأول/ديسمبر، والثالثة في 27 و28 منه، والرابعة في 14 و15 شباط/فبراير، والخامسة في 21 و22 منه، والسادسة الأخيرة في 6 و7 آذار/مارس.

وهنا القرعة:

* المجموعة الأولى:

بريميرو دي أغوستو (أنغولا)

مازيمبي (الكونغو الديموقراطية)

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الزمالك (مصر) أو جينيراسيون (السنغال)

زيسكو (زامبيا)

* المجموعة الثانية:

النجم الساحلي (تونس)

الهلال (السودان)

بلاتينيوم (زيمبابوي)

الأهلي (مصر)

* المجموعة الثالثة:

اتحاد الجزائر (الجزائر)

ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)

بيترو أتلتيكو (أنغولا)

الوداد البيضاوي (المغرب)

* المجموعة الرابعة:

الرجاء البيضاوي (المغرب)

شبيبة القبائل (الجزائر)

فيتا كلوب (الكونغو الديموقراطية)

الترجي الرياضي (تونس)