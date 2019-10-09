رامسي يغيب عن مباراة سلوفاكيا في تصفيات كأس أوروبا









اسماء السيد - سيغيب الويلزي آرون رامسي لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي عن مباراة منتخب بلاده في تصفيات كأس أوروبا 2020 أمام نظيره السلوفاكي لعدم تعافيه بشكل كامل من إصابة عضلية.

وعانى رامسي من مشكلة في المحالب أثناء الاحماء في المباراة التي فاز فيها يوفنتوس على إنتر ميلان 2-1 الأحد في الدوري المحلي.

وقال ماوريتسيو ساري المدير الفني للسيدة العجوز إن رامسي الذي لم يشارك في "دربي ديطاليا"، شعر "بوخز" خلال تدريب الاحماء.

وخاض رامسي (28 عاماً) حصصاً تدريبية مع منتخب بلاده يومي الثلاثاء والأربعاء، لكنه لن يخاطر بالمشاركة في مباراة الخميس، التي تقام ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

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وقال الاتحاد الويلزي لكرة القدم الاربعاء في تغريدة له على صفحته الرسمية في تويتر "آرون رامسي بقي في كارديف لاستعادة لياقته من أجل مباراة الأحد أمام كرواتيا (ضمن تصفيات يورو 2020)".

ولم يلعب رامسي مع منتخب بلاده لمدة عام تقريباً، حيث كان آخر ظهور له في مباراة ودّية أمام ألبانيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

ويحتل منتخب ويلز المركز الرابع حاليا في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، خلف كرواتيا المتصدرة (10 نقاط) وسلوفاكيا الثانية (9 نقاط)، والمجر الثالثة (9 نقاط)، وامام اذربيجان الخامسة (نقطة واحدة)، علما بأن منتخب ويلز خاض مباراة أقل.

وقال المدير الفني لمنتخب ويلز راين غيغز "شعر آرون بألم في المحالب، لقد تمرن وسوف يلعب يوم الأحد".