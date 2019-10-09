قرعة سهلة للعرب في الدور الفاصل المؤهل لثمن نهائي الكونفدرالية









اسماء السيد - أسفرت قرعة الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات (ثمن النهائي) لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي سحبت الأربعاء في القاهرة، عن مباريات سهلة للأندية العربية.

ويشهد الدور الفاصل مشاركة سبعة فرق عربية بانتظار حسم مباراة إياب الدور الأول في دوري الأبطال بين الزمالك المصري، بطل كأس الاتحاد الموسم الماضي، وضيفه جينيراسيون السنغالي (1-2) المقررة في 24 الحالي.

والفرق السبعة هي نهضة بركان، وصيف بطل النسخة الأخيرة، وحسنية أغادير المغربيان، وبيراميدز والمصري البورسعيدي المصريان وبارادو الجزائري ونواذيبو الموريتاني والنصر الليبي، والأخيران خرجا خاليي الوفاض من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، فيما تغيب الأندية التونسية عن الدور الفاصل.

وتقام مباريات الذهاب في 30 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، والإياب في 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

يذكر أن الدور النهائي من المسابقة سيقام من مباراة واحدة على غرار دوري الأبطال.

ويلعب نهضة بركان مع فوسا جونيور من مدغشقر، ومواطنه حسنية أغادير مع غرين غيغلز النيجيري، فيما يلتقي بيراميدز مع يونغ أفريكانز التنزاني، والمصري البورسعيدي مع كوت دور إف سي من السيشل.

ويلتقي بارادو مع كمبالا سيتي الأوغندي، ونواذيبو مع تريانغل إف سي الزيمبابوي، والنصر مع برولاين الأوغندي.

وسيكون إيساي البنيني خصما للزمالك أو جينيراسيون في حال خروج أحدهما خالي الوفاض من مسابقة دوري الأبطال.

وكان الاتحاد الإفريقي للعبة قرر الثلاثاء إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون في إياب دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال، والتي كانت مقررة في 28 أيلول/سبتمبر على ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية من دون جمهور بطلب من السلطات الأمنية المصرية. لكن التقارير الصحافية المحلية أشارت الى أن الزمالك أراد حضور مشجعيه، وهو ما وافقت عليه السلطات ولكن بشرط نقل المباراة من القاهرة الى ملعب برج العرب في الاسكندرية، وبحضور خمسة آلاف مشجع فقط.

وبعث الاتحاد القاري رسالة الى جينيراسيون عشية المباراة تبلغه بإرجاء المباراة الى الأحد 29 أيلول/سبتمبر، لكن الفريق السنغالي الذي فاز ذهابا على أرضه 2-1، رفض قرار نقل مكان وموعد المباراة وتغيب عن الحضور، ما دفع الحكم المالي محمدو كيتا الى اطلاق صافرته عقب انتهاء مهلة العشرين دقيقة من موعد انطلاق المباراة في الثامنة مساء.

وبعث الاتحاد الإفريقي رسالة الى اتحاد الكرة المصري موقعة من أمينه العام المغربي معاذ حجي، قال فيها "عقب التطورات التي وصلتنا بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، يدرس (كاف) الموقف بعدما أدرك أن مباريات محلية في الدوري المصري أقيمت بالقاهرة".

وختم أن القرار النهائي بشأن المباراة سوف يتم اتخاذه بعد اجتماع اللجان المسؤولة في الاتحاد الإفريقي التي اتخذت الثلاثاء قرار اعادة المباراة.

وهنا القرعة:

هورويا كوناكري (غينيا) - بانداري (كينيا)

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يونغ أفريكانز (تنزانيا) - بيراميدز (مصر)

إنييمبا (نيجيريا) - تي إس غالاكسي (جنوب إفريقيا)

الخاسر من مباراة الزمالك (مصر) وجينيراسيون (السنغال) - إساي إف سي (بنين)

أشانتي كوتوكو (غانا) - سان بدرو (ساحل العاج)

كمبالا سيتي (أوغندا) - بارادو (الجزائر)

غور ماهيا (كينيا) - موتيما بيمبي (الكونغو الديموقراطية)

يو دي سونغو (موزامبيق) - بيديفيست (جنوب إفريقيا)

دجوليبا (مالي) - إليكت سبور (تشاد)

حسنية أغادير (المغرب) - غرين إيغلز (زامبيا)

زاناكو (زامبيا) - كانو سبورت (غينيا الاستوائية)

نهضة بركان (المغرب) - فوسا جونيور (مدغشقر)

المصري البورسعيدي (مصر) - كوت دور إف سي (سيشل)

رينجرز إينوغو (نيجيريا) - كارا (توغو)

نواذيبو (موريتانيا) - تريانغل إف سي (زيمبابوي)

النصر (ليبيا) - برولاين (اوغندا)