وفاة الإسباني خيمينو أكبر المتوجين سنّاً في رولان غاروس









اسماء السيد - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة المضرب وفاة اللاعب السابق أندريس خيمينو الأربعاء في برشلونة عن عمر 82 عاماً.

وخيمينو هو أكبر لاعب توّج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، وذلك عندما فاز باللقب في العام 1972 وهو في الـ34 من العمر، بتغلبه على الفرنسي باتريك بروازي 4-6 و6-3 و6-1 و6-1.

وقال الاتحاد في بيانه إن "أحد رموز كرة المضرب الإسبانية، أندريس خيمينو، توفي الأربعاء في برشلونة عن عمر 82 عاما بعد مرض طويل".

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ونعى الإسباني رافايل نادال حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في رولان غاروس برصيد 12 لقبا، مواطنه قائلاً "إن خيمينو كان بلا شك أحد رواد كرة المضرب في إسبانيا وكان رياضياً رائعاً".

وكان خيمينو قد بلغ أيضا المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة عام 1969، لكنه خسر أمام الأسترالي رود لايفر، والدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون الإنكليزية عام 1970.

وفاز خيمينو خلال مسيرته بـ44 لقباً، ومثّل إسبانيا في كأس ديفيس من 1958 إلى 1960 ومن 1972 إلى 1973. كما أقيم نصب له في قاعة مشاهير كرة المضرب في الولايات المتحدة في عام 2009.