تحقيق ميسي لحلم طفل مريض يبلغ من العمر 12 سنة

قام اللاعب الأرجنتيني العالمي ميسي قائد فريق نادي برشلونة بتحقيق حلم طفل مريض يدعى هذا الطفل باسم ايمانويل أرياس وكان الحلم هو لقاء اللاعب في مقر تدريبات فريق برشلونة، وكان هذا الطفل يبلغ من العمر 12 سنة وكان هذا الطفل يعاني من مرض التهاب المفاصل.

وكان هذا المرض هو عبارة عن اضطراب خلقي في الظهر ويتم ظهور هذه الإصابة في حين عدم اتحاد الثلث الأوسط مع الثلث السفلي من منطقة الساق وتم ملاحظة هذه الإعاقة عن الطفل منذ ولادته، وكان الطفل من شدة حبه للاعب الأرجنتيني ميسي حريص على أخذ كمية كبيرة من الصور التذكارية له وللاعب لتكون للذكرى وهذا لحبه الشديد له.