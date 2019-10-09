بيولى مدرب ميلان الجديد1.5 براتب مليون يورو سنويًا

يستعد اليوم الأربعاء، نادي ميلان الإيطالي للإعلان عن المدرب الذي سيتولى مسؤولية القيادة الفنية للنادي، ومن المؤكد أن “ستيفانو بيولي” هو الذي سيكون مدرباً للروسونيري، بعد الإطاحة بماركو جيامباولو المدير الفني السابق بشكلٍ رسمي أمس الثلاثاء، بسبب النتائج الفاشلة.

ووفقاً لما نشره موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي إن ميلان سيوكد رسمياً اليوم، عن تفاصيل التعاقد مع ستيفانو بيولي مدرب اللومباردى الجديد.

وذكر الموقع أن عقد بيولي سيكون لمدة عامين مع النادي، ومن المقرر أنه سيتلقي مليون ونصف مليون يورو في الموسم الواحد، مع مكافأة الصعود إلي دوري أبطال أوروبا والتي تقدر بحوالي 500 ألف يورو.

كما ذكر الموقع من جانب آخر أن هناك حالة من البئس واعتراض كبير من قبل جماهير ميلان علي تولية بيولي، بسبب سيرته الذاتية الضعيفة، حيث أنه لم يستطع التأهل إلي دوري أبطال أوروبا في مسيرته الفنية سوي مرة واحدة، بينما تعرض للإقالة في أكثر من مرة، وغالباً ما يتركز في مراكز متوسطة بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، لكنه كان خياراً اضطرارياً بعدما لم يستطع الفريق الحصول علي توقيع مدرب الإنتر السابق لوتشيانو سباليتي.