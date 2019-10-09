شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل علاج مروان محسن فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى تنفيذ برنامجه التأهيلي في ملعب التتش، بعد تعرضه لإصابة في الوجه خلال مشاركته امام سموحة التي أقيمت على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من بطولة الدوري العام.

ويؤدي مروان محسن تدريبات خفيفة ضمن المرحلة الأولى من التأهيل بما لا يؤثر على منطقة الوجه، على أن يبدأ مرحلة جديدة من البرنامج بعد الاطمئنان على حالته، وكان مروان قد أجرى جراحة في الوجه، وبدأ فى تنفيذ مرحلة من التأهيل بالجري حول الملعب و بعض الفقرات داخل صالة الجيم.