شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل علاج مروان محسن فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى تنفيذ برنامجه التأهيلي في ملعب التتش، بعد تعرضه لإصابة في الوجه خلال مشاركته امام سموحة التي أقيمت على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من بطولة الدوري العام.
ويؤدي مروان محسن تدريبات خفيفة ضمن المرحلة الأولى من التأهيل بما لا يؤثر على منطقة الوجه، على أن يبدأ مرحلة جديدة من البرنامج بعد الاطمئنان على حالته، وكان مروان قد أجرى جراحة في الوجه، وبدأ فى تنفيذ مرحلة من التأهيل بالجري حول الملعب و بعض الفقرات داخل صالة الجيم.
واستقر الجهاز الفني على منح اللاعبين راحة يومي الجمعة والسبت فيما يخوض الفريق مباراة ودية يوم الاثنين المقبل لتجهيز جميع اللاعبين، استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم 19 اكتوبر الجاري والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مراحل علاج مروان محسن فى الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.