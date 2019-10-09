شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ايهاب يعلن تراجعه عن اعتزال الأثقال..واستكمال الإعداد لطوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال محمد إيهاب تراجعه عن قرار اعتزال اللعبة بعد عقد جلسه مع مسئولى وزارة الرياضة لاحتواء غضب اللاعب من قرار إيقاف مصر بحضور المحامى نصر عزام المسئول عن ملف استئناف أزمة إيقاف مصر دوليا .
و أشار إيهاب فى تصريح لـ ”الخليج 365” انه سيستكمل مشوار الأعداد لأولمبياد طوكيو 2020 لحين صدور قرار الاستئناف على إيقاف الاتحاد المصرى للاثقال الأيام المقبلة.
وأعلن إيهاب أمس اعتزاله فى قرار انفعالى بعدما ثبت وجود عينات إيجابية جديدة فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب مما يتسبب فى مضاعفة عقوبة الاتحاد المصري الذى يمر بأزمة إيقاف لم يتم حلها حتى الآن بسبب ثبوت عينات منشطات إيجابية فى دورة الألعاب الأفريقية، التى استضافتها مصر 2016 ، فضلا عن مناقشة قرار إعتزاله ومحاولات خروج الإتحاد المصرى من هذا المأزق و محاسبة المتورطين .
وأرسل اتحاد رفع الأثقال خطابًا بالخمسة لاعبين الذين ظهرت عينتهم إيجابية، إلى اللجنة الأولمبية المصرية، وجاء من ضمن اللاعبين الخمس البطلة الأولمبية سارة سمير بالإضافة إلى سمر حبشي وسلمي فرج ومصطفى منصور وعبد الرحمن السيد.
وقامت اللجنة الأولمبية بتجميد مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال الحالى برئاسة محمود محجوب بناء على رغبته لحين الانتهاء من التحقيقات وتكليف لجنة من داخل اللجنة لتسيير أعمال الاتحاد .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد ايهاب يعلن تراجعه عن اعتزال الأثقال..واستكمال الإعداد لطوكيو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.