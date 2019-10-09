شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم..قرعة دوري ابطال افريقيا 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 9/10/2019، العديد من الأخبار الهامة والتي جاءت في مقدمتها أجراء قرعة دورى أبطال أفريقيا بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة الأهلي والزمالك .. نتيجة قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2020 انتهت منذ قليل، فعاليات قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية والتي أقيمت والتى أجريت فى المقر الرئيسي، للاتحاد الإفريقى بالقاهرة، عن المواجهات التالية. قرعة دوري ابطال افريقيا 2020.. أول تعليق من الزمالك على وجوده بالمجموعة الأولى أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن فريقه يحترم جميع المنافسين فى مجموعته الأولى بدورى أبطال أفريقيا، مشيرًا أن جميع الفرق لديها طموحات وأهداف وتسعى لتحقيقها. سيد عبد الحفيظ: مجموعة الاهلي "متوازنة".. وهدفنا التتويج بالاميرة الافريقية أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مجموعة المارد الأحمر، فى دوري أبطال إفريقيا جاءت متوازنة ، مشيراً إلى أن جميع الفرق في دور المجموعات قوية. الزمالك يعلن انضمام الأسبانى رودريجيز لجهاز ميتشو أعلن نادى الزمالك، انضم الأسبانى جوزيه مانويل رودريجيز مدرب الاحمال الجديد، للجهاز المعاون للصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى للفريق الكروى الأول. واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الفريق لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري العام، والتي تبدأ بمواجهة الزمالك. Advertisements أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع الأهلى فى المجموعة الثانية من دورى أبطال أفريقيا. أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، عن وقوع الفائز من الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى فى المجموعة الأولى. المصرى يواجه كوت دى أور بطل سيشل فى دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية أوقعت قرعة دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية الافريقية، فريق المصرى البورسعيدى بقيادة ايهاب جلال، فى مواجهة كوت دي أور بطل سيشيل. أوقعت قرعة دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية الافريقية، فريق بيراميدز فى مواجهة يانج أفريكانز التنزانى. أنهى مسئولو النادي الاهلي جميع الاتفاقات مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي أفيس البرتغالي خلال زيارة اللاعب الأخيرة للقاهرة

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