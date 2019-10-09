شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منذ قليل، فعاليات قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية والتي أقيمت والتى أجريت فى المقر الرئيسي، للاتحاد الإفريقى بالقاهرة، عن المواجهات التالية. وجاءت قرعة دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا كالتالي.. وتضم المجموعة الأولى كلاً من.. أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، الزمالك/جينيراسيون، مازيمى الكونغولى. وتضم المجموعة الثانية كلاً من.. الأهلى، النجم الساحلى، الهلال السودانى، بلاتينيوم الزيمبابوي. وتضم المجموعة الثالثة كلاً من.. الوداد المغربي، صنداونز الجنوب افريقي، بترو اتلتيكو الانجولي، اتحاد العاصمة الجزائري وتضم المجموعة الرابعة كلاً من.. الترجي التونسي، الرجاء المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، فيتا كلوب الكونغولي حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، كالتالي .. مواعيد مباريات الجولة الاولى: 29 و30 نوفمبر مواعيد مباريات الجولة الثانية: 6 و7 ديسمبر مواعيد مباريات الثالثة: 27 و28 ديسمبر مواعيد مباريات الرابعة: 14 و15 فبراير مواعيد مباريات الخامسة: 21 و22 فبراير مواعيد مباريات السادسة: 6 و7 مارس Advertisements فيما أسفرت قرعة دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية، عن موسم 2019 – 2020، عن المواجهات التالية. الخاسر من مواجهة الزمالك وجينيراسيون السنغالى × ايساى البنينى المصري البورسعيدى × كوت دى اور سيشل يانج أفريكانز التنزانى ، بيراميدز انيمبا النيجيرى × جلاكسى الجنوب افريقى حوريا الغيني × بانداري الكيني اشانتى كوتوكو الغانى × سان بيدرو الإيفوارى كمبالا سيتي الاوغندى × بارادو الجزائرى جورماهيا الكيني × موتيبابمبي الكونغولي سونجو الموزمبيقى × بيدفيست الجنوب افريقى دجوليبا المالى × اليكت سبور التشادى حسنية اغادير المغربي × جرين ايجلز الزامبي زاناكو الزامبي × كانو سبور الغينى نهضة بركان المغربى × فوسا جونيو بطل مدغشقر رينجرز النيحيرى × كارا التوجولى نواذيبو الموريتانى × تراينجل الزيمبابوى النصر الليبى × برولاين الاوغندي جدير بالذكر أن فريق الزمالك، هو حامل لقب بطولة الكونفدرالية، بعد تغلبه فى المباراة النهائية على فريق نهضة بركان المغربى، بركلات الترجيح

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