شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رجال اليد يلتقى السعودية مرتين وديا استعداد لأمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد اليد عن خوض منتخب الرجال مباراتين وديتان فى السادسة مساء غدا الخميس بالمركز الأوليمبى بالمعادى و السبت القادم . تأتى هاتان الوديتان فى إطار استعداد منتخب مصر لخوض بطولة أمم أفريقيا فى يناير القادم بتونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 . بينما يستعد منتخب السعودية لخوض بطولة أسيا المؤهلة للأولمبياد أيضا. Advertisements

يدير اللقاء الاولى الحكمان القاريان محمود البلتاجي وحمدى ناصر ، بينما يدير لقاء السبت علاء حسن وحسام معتمد .

ويخوض منتخب مصر كلا الوديتين بدون نجوم الزمالك المشاركين فى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى الرأس الأخضر. تعد هذه الودية أولى مباريات الفراعنة بعد الحصول على ثامن كأس العالم فى النسخة الاخيرة التى أقيمت فى الدنمارك وألمانيا.

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