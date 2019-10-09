شيكابالا يغيب عن تدريبات الزمالك.. وتأهيل إضافى لعبد الغنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التى أقيمت على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى.
وفضل الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو، منح الفهد الأسمر راحة من التدريبات الجماعية، وتأديته بعض التدريبات التأهيلية وذلك لتجهيزه للتخلص بشكل تام من الإصابة العضلية التي يعاني منها.
ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى يوم 19 من الشهر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وخصص الجهاز الفنى، فقرة تأهيلية إضافية لمحمد عبد الغني مدافع الفريق، على هامش المران الجماعى، حيث أدى اللاعب تدريبات بالركض بطول الملعب بناء على تعليمات ميتشو.
كما واصل محمد حسن لاعب وسط الفريق البرنامج التأهيلي والعلاجي المحدد له من قبل الجهاز الطبى، لتجهيزه للفترة المقبلة، فى ظل معاناته من اصابة بالركبة، حيث أدى حسن تدريبات في جمانيزيوم النادى بناء على تعليمات طبيب الفريق.
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